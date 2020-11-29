شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الأمطار تدهم أحياء الليث.. و«القطاعات الحكومية» تستنفر والان مع التفاصيل
من جهته، أكد رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة تسببت في مداهمة عدد من الأحياء السكنية، لافتاً إلى أن سحب المياه من الشوارع العامة والميادين أهم من الأحياء السكنية، مؤكداً أن المحافظة تتوفر بها شبكة لتصريف السيول.
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