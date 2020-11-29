شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر قفاز الملكة اليزابيث الثانية ؟ والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - إذا كنت تبحث عن قفاز أصلي يستطيع أن يحميك من فايروس كورونا الجديد، فعليك أن تقتدي بالملكة اليزابيث الثانية، التي نجحت في وقاية نفسها من عدوى الإنفلونزا ونزلات البرد أثناء جولاتها الملكية بفضل القفاز الذي ترتديه. وهو قفاز ظلت تصنعه لها شركة كورنيليا جيمس، التي حصلت على براءة ملكية لصنع هذا المنتج لأفراد العائلة المالكة البريطانية منذ عام 1978. وفي أتون الأزمة الصحية الراهنة، قررت كورنيليا جيمس توسيع تجارتها بالتوصل إلى اتفاق مع شركة سويسرية متخصصة في تكنولوجيا الملبوسات، بحيث يتم صنع قفاز مضاد للجراثيم والفايروسات، يملك القدرة على تدمير فايروس كورونا الجديد حال ملامسته له. ودأبت الشركة على توريد قفازاتها الملكية للملكة الأم الراحلة، والأميرة آن، كبرى بنات الملكة اليزابيث، ونجلها الأكبر الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة. وقالت مصادر الشركة إن قفاز الملكة اليزابيث مصنوع من القطن، وصوف خراف الميرينو، الى جانب مادة تسمى HeiQ Viroblock NPJ03. وتستخدم في صنع هذا القفاز الخاص خيوط فضية قادرة على تدمير فايروس كوفيد-19 بنسبة 99.99%. وكان قصر باكنغهام الملكي البريطاني طلب من كورنيليا جيمس، وهي من مواليد فيينا، صنع قفاز خاص للأميرة اليزابيث آنذاك في عام 1947، لترتديه أثناء فترة شهر العسل، بعد اقتراب زواجها من دوق أدنبره الأمير فيليب.

كانت هذه تفاصيل خبر ما سر قفاز الملكة اليزابيث الثانية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.