محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 6290272 والوفيات 172561 شخصًا سجّلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و587 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالة.البرازيل فيروس كورونا الجديد البرازيل تسجِّل 51922 إصابة جديدة بكورونا و587 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-29 سجّلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و587 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالة. 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 01:26 AM إجمالي الإصابات بلغ 6290272 والوفيات 172561 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 6290272 والوفيات 172561 شخصًا سجّلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و587 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالة. ، البرازيل تسجِّل 51922 إصابة جديدة بكورونا و587 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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