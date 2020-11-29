، مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 115183 والوفيات 6621 شخصًا

سجَّلت مصر 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس بتعافي 100 مصاب بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية