شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة امرأة داخل حقيبة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

على خلفية عثور مواطن على جثة امرأة في حقيبة ملقاة بالقرب من المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، كشفت التحقيقات الأولية عن جنسية وعمر المتوفاة.

وتبين أن المتوفاة مقيمة من الجنسية الإندونيسية، وعمرها 24 عامًا، وكان كفيلها قد أبلغ عن تغيبها عن العمل.

وجار استكمال التحقيقات لكشف تفاصيل وأسباب الوفاة.