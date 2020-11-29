شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى الرياض قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج.

وظهر في المقطع " آل الشيخ " يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض، وجاء ذلك عقب نزوله من الطائرة.

وكتب " آل الشيخ " على المقطع:" الحمدلله الرياض "، مما أثار المقطع إعجاب متابعيه الذي عبروا عن فرحتهم بسلامة وصوله إلى أرض الوطن.

وكان " آل الشيخ " قد أعلن في وقت سابق أنه سيعود في منتصف الشهر الجاري، قبل أن يوضح أن موعد عودته تم تأجيله بسبب ظروف صحية.