بالصور والمواعيد.. «التعليم» تعلن جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ14 بجميع المراحل

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث الابتدائي» من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الرابع والخامس والسادس الابتدائي» من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات «عين» في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على «يوتيوب».

وحددت الوزارة أيضًا، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث المتوسط» من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات «عين» على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على «يوتيوب».

وقامت التعليم بنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «المستوى الأول» من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات «عين» في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على «يوتيوب».

وأعلنت التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث والمستوى الخامس من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات «عين» في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على «يوتيوب».

وبيّنت الوزارة، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «عام اختياري – تحفيظ اختياري» من الأسبوع الرابع عشر، عبر قنوات «عين» في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على «يوتيوب».

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بالصور والمواعيد.. «التعليم» تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل للأسبوع السابع