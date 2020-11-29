السعودية اليوم / مصر تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة



القاهرة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر 351 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بتعافي 100 مصاب بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالةً.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.

// انتهى //

01:15ت م

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القاهرة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بتعافي 100 مصاب بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالةً.وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.// انتهى //01:15ت م0140

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