السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 2279 جولة رقابية في أسبوع



جيزان 13 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة من منطقة جازان ممثلة في بلديات و مراكز المنطقة 2279 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم ، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للتأكد من سلامة ما يقدم للمستهلك وتطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس

وأفادت الأمانة بأنها صادرت خلال تلك الجولات، 4473 كجم من المواد الغير صالحة للاستهلاك، ورصدت 233 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق و المراكز التجارية و قامت بتطهير و تعقيم 510 موقع .

// انتهى //

01:15ت م

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جيزان 13 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة من منطقة جازان ممثلة في بلديات و مراكز المنطقة 2279 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم ، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للتأكد من سلامة ما يقدم للمستهلك وتطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وأفادت الأمانة بأنها صادرت خلال تلك الجولات، 4473 كجم من المواد الغير صالحة للاستهلاك، ورصدت 233 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق و المراكز التجارية و قامت بتطهير و تعقيم 510 موقع .// انتهى //01:15ت م0139

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