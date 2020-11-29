السعودية اليوم / رئيس الوزراء الكرواتي يخضع للعزل المنزلي



زغرب 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

خضع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابة زوجته بكوفيد-19.

وقال متحدث باسم الحكومة الكرواتية اليوم: إن بلينكوفيتش بعد إصابة زوجته أُجري له فحص وجاءت النتيجة سلبية، مشيراً إلى أن الأطباء طلبوا منه البقاء بالمنزل خلال الأيام العشرة المقبلة، وسيواصل أداء مهامه من البيت.

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