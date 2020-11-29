محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 12.999.664 والوفيات 263.956 شخصًا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176.572 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12.999.664 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 263.956 حالة وفاة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجِّل 176.572 إصابة جديدة و1.283 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-29 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176.572 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12.999.664 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 263.956 حالة وفاة. 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 12:13 AM إجمالي الإصابات بلغ 12.999.664 والوفيات 263.956 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 12.999.664 والوفيات 263.956 شخصًا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176.572 إصابة مؤكدة و1.283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12.999.664 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 263.956 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجِّل 176.572 إصابة جديدة و1.283 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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