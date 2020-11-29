، وزير الرياضة يشكر خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمباراة النهائية لكأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن قطاع الرياضة يحظى بدعم واهتمام كبير من ولاة الأمر

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية، التي أُقيمت اليوم بين فريقَي الهلال والنصر، وانتهت بفوز الهلال بهدفَين مقابل هدف، وتتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

كما رفع "الفيصل" الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، على حضوره وتشريفه المباراة النهائية، وتتويجه الفريق الفائز.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن رعاية القيادة الرشيدة، وتشريف أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الرياضيين، تأكيد للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي والمهم من اهتمام ودعم غير مسبوق، الذي أثمر قفزات نوعية ومتنوعة، أسهمت في نهضة الرياضة بالسعودية، ورفعت من نسبة اهتمام المجتمع بها، إضافة للنجاحات التي تحققت باستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية بمختلف منافساتها".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "نشهد ـ ولله الحمد ـ قفزات كبرى على مستوى استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب والرياضات. ولعل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية، وحصول الدوري السعودي على تصنيف متقدم ضمن أعلى 20 دوريًّا في العالم، يجسدان الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، ودعم ومتابعة واهتمام غير محدود من سمو ولي العهد، وحرصه على تذليل الصعاب كافة؛ لنصل إلى ما وصلنا إليه -ولله الحمد-؛ وهو ما يحفزنا لنعمل بشكل مستمر ومتواصل؛ لنحقق تطلعات القيادة الحكيمة، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

وفي ختام تصريحه قدم سمو وزير الرياضة التهاني والتبريكات لإدارة نادي الهلال ولجماهيره بمناسبة تتويجهم بهذا اللقب الغالي، مشيرًا إلى ظهور المباراة بمستوى فني رفيع، عكس أمام الجميع مدى تطور كرة القدم السعودية، التي حظيت بمتابعة كبيرة من داخل وخارج السعودية، متمنيًا في الوقت ذاته لفريق النصر حظًّا أوفر في المسابقات القادمة.كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض وزير الرياضة الهلال النصر كأس الملك الرياض الأمير فيصل بن بندر الأمير عبدالعزيز الفيصل