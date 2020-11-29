، أكثر من 40 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة ،

محمد بن مسعود - الدمام - متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين

قالت "صحة بيشة" إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة بلغ 40919 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الوقت الحالي.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال ست عيادات موزعة جغرافيًا على محافظة بيشة، وذلك في كل من: مركز صحي مخطط 1 ولـ24 ساعة، مستشفى تبالة العام، مستشفى تثليث العام، مستشفى وادي ترج العام، مركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم 16 ساعة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، بخلاف الأعراض الأخرى لفيروس كورونا، والعيادات متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد صحة بيشة