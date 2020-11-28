2020-11-28

وزير الصحة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على كورونا والإصابات في تراجع

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا وزير الصحة، توفيق الربيعة، إلى ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة من فيروس كورونا.

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ما زلنا نحكم سيطرتنا على كورونا في المملكة ونشهد نزولًا في عدد الإصابات”.

وأضاف وزير الصحة توفيق الربيعة: “هذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين وولي العهد، ثم وعي والتزام المجتمع”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت السبت، عن تسجيل (220) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (401) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (356911) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (346023) حالة.

في سياق متصل احتلت السعودية الترتيب السادس، كأكثر وجهات السفر بين دول العالم أمانًا، في ظل جائحة كورونا، والوحيدة من بين دول الشرق الأوسط.

جاء ذلك وفق مقالة نشرت على موقع Wego Travel Blog بعنوان “أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة (كوفيد 19)”.

ويعتمد التصنيف معايير دول الاتحاد الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.

واعتمدت منهجية التصنيف على المعايير الوبائية، من حيث قدرة الدول على احتواء الجائحة، وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وعلى كفاءة النظام الصحي، من حيث توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى.

كما اعتمد على الرصد والمتابعة من حيث التوسع في فحوصات (كوفيد 19)، ومراقبة وعزل الحالات.

