موجز الخليج 365 للسيارات.. أرخص الطرازات الخارقة وقمة تويوتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أصبحت السيارات الخارقة العاملة بمحركات V8 أكثر شعبية في الآونة الأخيرة ما دفع الشركات إلى محاولة توفير طرازات أقل تكلفة في 2020.

أعلنت أودي عن طرحها لنسخة حديثة من R8 الرياضي الشهير، لعام 2021، تعزز بها الماركة الألمانية أسطولها من السيارات الرياضية بالأسواق.



غزت تويوتا، أسواق السيارات على مدار 2020، بمجموعة استثنائية من الموديلات، بلغت 19 موديلا، من مختلف الفئات.

كانت السيارات الرياضية المصنعة في أمريكا هي الأسلوب التي واجهت به واشنطن السيارات الأوروبية، قبل أكثر من 4 عقود.

اعتبر طراز M3 من أبرز الموديلات التي طرحتها بي إم دبليو عبر تاريخها، ضمن ماركة M الملحقة بها والمتخصصة بتصنيع السيارات عالية الأداء.

تمتلك السيارات فائقة الأداء Supercars الكثير من السلبيات والمشاكل مثل استهلاك الوقود المفرط وارتفاع تكاليف الصيانة.



تطرح مازدا اليابانية في 2021 أحدث نسخة من CX-5، ضمن فئات "كومباكت كروس أوفر"، تنافس بها فولكسفاجن "تيجوان" و "هوندا CR-V".



يحتفل عالم السيارات في 2020، بأكثر من 20 موديلا، مر على طرحها 25 عاما، كان من ضمنها موديلات غيرت من شكل سوق السيارات وطبيعة المنافسة.

أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرح نسخة جديدة لعام 2021 من طراز Q8 ضمن فئات SUV الفخمة بقدرات تقنية جديدة متميزة.

عرفت حلبة "نوربورجرينج" الألمانية بكونها الأشهر لاختبار السيارات، وعلى مضمارها سبق للعديد من السيارات تحقيق الأرقام القياسية.

