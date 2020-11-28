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2020-11-28 الصحة تكشف تفاصيل ومحاور مؤتمر مستجدات كورونا.. غدًا الموطن - الرياض كشفت وزارة الصحة، عن أهم المواضيع وتفاصيل المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا غدًا الأحد. ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويتناول: – الأوضاع العالمية. – خريطة الإصابات الأسبوعية. – أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937. – إحصائيات الحالات والخدمات الصحية محليًّا.



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