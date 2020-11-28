مصادرة 120 طنا من الحطب المحلي في 4 مناطق

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من جهته ضبط مكتب الوزارة بالرياض بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق والأمانة والقوات الخاصة للأمن البيئي، المخالفين في نقاط التفتيش، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش على أسواق الحطب، وجرى ضبط 49 سيارة محملة بالحطب المحلي، وسيارتين من نوع «تريلة»، و16 سيارة من نوع «دينات»، و31 سيارة «بكب» صغيرة، وبلغت الكمية المضبوطة 87.350 طنا، وجرى ضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات.من جانبه نفذ مكتب الوزارة بمحافظة بلجرشي بالباحة بالتعاون مع شرطة وبلدية المحافظة حملة مصادرة للحطب والفحم المحلي في مواقع مختلفة، شملت الأسواق والأماكن العامة المعدة لتخزين الحطب والفحم المحلي في الأسواق، وأخذ التعهدات اللازمة على المخالفين.
بدورهم نفذ مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، استمرارا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية «لنجعلها خضراء» بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة تفتيش على أسواق الحطب، وتم اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته.
وفي السياق نفسه وضمن حملة منع قطع الأشجار البرية المحلية «لنجعلها خضراء» نفذ مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بمنطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الأمنية أيضا حملة تفتيش مماثلة على أسواق الحطب، وتم اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته.
الحملات شملت:
- الرياض
- حائل
- الشرقية
- الباحة
تدهور وتدمير الغطاء النباتي
انقراض بعض الأنواع النادرة من الأشجار
حدوث خلل في التوازن البيئي
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