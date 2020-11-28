شكرا لقرائتكم خبر غياب التصاريح يقصي مخيمات برية بالجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أزالت بلدية محافظة الجموم المخيمات البرية على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع أخيرا ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، أكدت أمانة العاصمة المقدسة على أن المخيمات مخالفة وبلا تصاريح.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة رعد الشريف لـ»مكة « أن الموقع خارج النطاق العمراني، ولا يوجد تصاريح حاليا للمخيمات، وذلك لعدم وجود موقع مخصص لإقامتها.

من جانبهم طالب مواطنون بضبط عمليات بناء المخيمات البرية بالطريق السريع والتي زادت أعدادها في السنوات الأخيرة بشكل كبير، حتى أنها أضحت تغطي مساحة واسعة بجانبي الطريق.

ونبه آخرون إلى أن هذه المخيمات بدأت إقامتها منذ سنوات طويلة بدون وسائل سلامة ولا إجراءات وقائية، حيث تمثل في كثير من الأحيان خطرا على روادها، مشيرين إلى أن ملاك هذه المخيمات يبالغون كثيرا في أسعار إيجاراتها اليومية، حيث تجاوز بعضها أسعار الفنادق فئة الخمسة نجوم، على الرغم من قلة كلفة بنائها، ومجانية الأرض التي شيدت عليها.

ولفت مواطنون إلى أن بعض المخيمات تشرف عليها عمالة غير نظامية، وهم من يتولون التفاهم مع المستأجرين والتعامل معهم بشكل مباشر، حيث أصبحت سوقا مفتوحة لهم وبعائد استثماري كبير.

وطالبوا بتبني أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية محافظة الجموم مبادرة لتخصيص مواقع مؤهلة للتخييم تتوافر بها دورات مياه ومسجد، ووسائل سلامة، أو إعطائها لمستثمر يستطيع تهيئتها بالشكل المناسب، خصوصا في هذه الأوقات التي تشهد هطول الأمطار وما يصاحبها من أجواء معتدلة وغطاء نباتي، كما تعد المخيمات الأنسب للتخييم في هذه المناطق، حيث تفضل الكثير من العوائل الخروج من منازلها في هذه الأجواء باتجاه البراري والمخيمات الموجودة خارج النطاق العمراني للاستمتاع بأوقاتهم وبرودة الطقس.

أسباب أدت لإزالة المخيمات: