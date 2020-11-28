أجواء غائمة.. و«سقيا» تنهمر على المناطق

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وشهدت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت الدمام والظهران والقطيف وأجزاء متفرقة من مراكز وبلدات المنطقة.كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على حفر الباطن.
وأصدرت الأرصاد أمس، تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات البدع وحقل والوجه وضباء، مشير إلى استمرار الحالة المطرية.
وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز العسافية وضواحيه بمحافظة تيماء، بينما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية والمراكز التابعة لها شملت طلعة التمياط، الشريم، العجرمية، لوقة، لينة، أعيوج، الحدقة.
إلى ذلك هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددا من محافظات المنطقة.
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