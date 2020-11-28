شكرا لقرائتكم خبر خطط للتعامل مع الحالة المطرية في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار أمير المدينة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية للجهات المعنية إلى ضرورة العمل لما فيه سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة ومحافظاتها والمراكز والقرى التابعة، والتعامل مع المناطق التي عادة ما تشهد تجمعات للمياه، حرصا على انسياب الحركة المرورية حتى انتهاء المشاريع الجارية في هذه المواقع.وقدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الحربي خلال الاجتماع عرضا عن الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع الحالات المطرية والظروف المصاحبة لها، كما قدم أمين المنطقة رئيس لجنة المتابعة المتعلقة بمواجهة مخاطر السيول والأودية المهندس فهد البليهشي عرضا مرئيا تفصيليا للأعمال والمشاريع التي يمكن من خلالها درء مخاطر السيول عن المنطقة، وما تمت معالجته من مواقع تكورات مياه الأمطار، وما هو تحت التنفيذ حاليا والمشاريع اللازمة المستقبلية، فيما ناقش الاجتماع أيضا بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر خطط للتعامل مع الحالة المطرية في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.