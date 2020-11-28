شكرا لقرائتكم خبر لجان التحكيم تنهي تقييم 411 مبادرة في ملتقى مكة الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت لجان التحكيم تقييم مبادرات الجهات والأفراد الخاصة بملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي، وموضوعه (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، والبالغة 411 مبادرة.

وأوضحت أمانة الملتقى في بيانها أمس أنه جرى الانتهاء من تقييم جميع المبادرات ضمن فرعي جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية، مبينة أن المبادرات المؤسسية ركزت على موضوعات عدة من أبرزها المنصات الالكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية، والبرامج التثقيفية، والدورات التأهيلية إضافة للمسابقات والفعاليات.

وأشارت الأمانة إلى أن مجالات الأثر المتوقع للمبادرات تمحورت في مجالات عدة ممثلة في الحج والعمرة، والمجالات الاجتماعية والأسرية، والثقافية والإعلامية، والسياحة والترفيه، والقيم والأخلاق، والمعرفة كذلك بالمجالين الصحي والرياضي.

ولفتت إلى أن المبادرات تم تقييمها وفق عوامل عدة تمثلت على مدى ارتباطها بأهداف الملتقى الخمسة في دورته لهذا العام، والتي تسعى لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، كذلك دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز (مكة الذكية)، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة الكترونيا.

وزادت «ورغبة في تعزيز الأثر أعدت كل جهة مؤشرات لقياس الأثر المتوقع ومجالاته، وخطوات ضمان استدامة الأثر، وخطة التوسع والانتشار».

ونوهت الأمانة إلى أن المبادرات الفردية تمحورت في موضوعات تمثلت في المنصات الالكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية، مضيفة «تنوعت مجالات الأثر المتوقع للمبادرات الفردية في 7 مجالات، كما ارتبطت المبادرات الفردية بتحقيق مؤشرات وقياس أهداف الملتقى في دورته لهذا العام».

وفي شأن متصل بدأت محافظات المنطقة استقبال مبادرات جوائز الإبداع الخاصة في المحافظات وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي، وتشمل الجوائز المقدمة المبادرات المؤسسية المخصصة لمعالجة ووضع حلول لملاحظات قائمة في المحافظة أو استجابة لتطوير يخص الخدمات في المحافظة على وجه التحديد.

وتتولى كل محافظة من محافظات المنطقة تشكيل لجنة للترشيح لجوائز الإبداع في المحافظة واختيار الفائزين الثلاثة الأوائل.

وبعد انتهاء الحفل الختامي للبرامج بالمحافظة، يرشح المحافظ الفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة، على أن تتنافس المبادرات المرشحة لاختيار أفضل ثلاث مبادرات، ويجري تكريم الفائزين من قبل أمير المنطقة في الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ.

7شروط عامة لجوائز الإبداع في محافظات المنطقة :