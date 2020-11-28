«الموارد البشرية» تعزز مبادرات التحول الوطني لتحسين العلاقات التعاقدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة كبيرة ومهمة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات جديدة ضمن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل»، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، لدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، واستكمالا لجهود سابقة عملت عليها الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني لتحسين ظروف العمل.

ويعمل برنامج التحول الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 على تحسين ظروف العمل، من خلال عدد من المبادرات المتنوعة التي تعزز حماية حقوق العاملين من خلال رفع الالتزام بنظام العمل وتحسين متطلبات الحقوق العمالية، ومن ذلك حماية حقوقهم المالية، وزيادة جاذبية بيئة العمل صحيا ومهنيا، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات البرنامج التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمات جديدة

سعيا لزيادة إنتاجية الوافدين العاملين في سوق العمل، تضمنت المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل 3 خدمات رئيسة، هي:

حرية التنقل الوظيفي

تطوير آليات الخروج والعودة

خدمة الخروج النهائي

الأهداف

رفع الالتزام بنظام العمل

تحسين متطلبات الحقوق العمالية وحماية حقوقهم المالية

زيادة التنافسية ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة

تعزيز حماية حقوق العاملين

حل مشكلة الاتجار بالبشر والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة

زيادة مرونة وفعالية سوق العمل

تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود

زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات من خلال تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد

المستفيدون

جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية

خطوات سابقة

2018 سبتمبر

إطلاق خدمات توثيق ورقمنة العقود بالتكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

2018 ديسمبر

إصدار اللوائح والأنظمة المعدلة المتعلقة بالتنقل بين جهات العمل وحالات الغياب للعمالة الوافدة

2019مطلع

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بصيغة جديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة، وإطلاق الحملة التوعوية لتوعية العمال وأصحاب العمل عن التغيير في اللوائح والأنظمة

2020يونيو

أطلق دليل إرشادي لمخالفات العلاقة التعاقدية والتزامات صاحب العمل، لرفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل وتعزيز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد

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