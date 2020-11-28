شكرا لقرائتكم خبر المملكة الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط الأكثر أمانا للسفر خلال الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة الترتيب السادس كأكثر وجهات السفر بين دول العالم أمانا، في ظل جائحة كورونا ، والوحيدة من بين دول الشرق الأوسط.

وطبقا لمقالة نشرت على موقع Wego Travel Blog بعنوان «أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة كوفيد 19»، فإن التصنيف يعتمد معايير دول الاتحاد الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.

واعتمدت منهجية التصنيف على المعايير الوبائية، من حيث قدرة الدول على احتواء الجائحة وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وعلى كفاءة النظام الصحي من حيث توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى.

كما اعتمد التصنيف على الرصد والمتابعة من حيث التوسع في فحوصات (كوفيد 19)، ومراقبة وعزل الحالات.

لماذا تفوقت المملكة عالميا في ظل جائحة كورونا؟