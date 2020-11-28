المملكة الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط الأكثر أمانا للسفر خلال الجائحة

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وطبقا لمقالة نشرت على موقع Wego Travel Blog بعنوان «أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة كوفيد 19»، فإن التصنيف يعتمد معايير دول الاتحاد الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.واعتمدت منهجية التصنيف على المعايير الوبائية، من حيث قدرة الدول على احتواء الجائحة وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وعلى كفاءة النظام الصحي من حيث توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى.
كما اعتمد التصنيف على الرصد والمتابعة من حيث التوسع في فحوصات (كوفيد 19)، ومراقبة وعزل الحالات.
لماذا تفوقت المملكة عالميا في ظل جائحة كورونا؟
- بفضــل الجهــود الاســتباقية الكبيــرة التــي قادتهــا القيــادة الرشــيدة لمواجهــة الجائحــة.
- شــهادة عالميــة تعكــس المكانــة العالميــة Wego Travel Blogيعــد مقــال للمملكــة ودورهــا الريــادي.
- المســتوى المرمــوق للمعاييــر القياســية العالميــة التــي تعمــل وفقهــا حكومــة المملكــة، والحوكمــة التــي تظهــر كفــاءة الأداء وســرعة الإنجــاز.
- نتيجــة للقــدرات والإمكانــات البشــرية والطبيــة والفنيــة في المجــال الصحــي، وتقــدم البنيــة التحتية الســعودية.
- كفــاءة النظــام الصحــي مــن حيــث توفــر الســعة الســريرية لغــرف العنايــة المركــزة والطواقــم الطبيــة لرعايــة المرضــى.
- الرصــد والمتابعــة والتوســع في الفحوصــات ومراقبــة وعــزل الحــالات تعكــس مــدى اليقظــة والانتبــاه وعمــق الحــرص والاهتمــام .
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