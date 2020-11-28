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حصدت المملكة العربية السعودية 6 جوائز مؤسسية وفردية، في التميز الحكومي العربي الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ضمن دورتها الأولى 2019 - 2020 م.
وحققت وزارة التجارة أفضل وزارة عربية، فيما حصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أفضل هيئة حكومية عربية، وجاءت مبادرة "فرجت" كأفضل مبادرة تطويرية حكومية.
وحصد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، جائزة أفضل مدير عام لمؤسسة عربية، وجاء "تطبيق المستشار العقاري" وتطبيق "وزارة التجارة" كأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.التميز الحكومي المملكة العربية السعودية التميز الحكومي العربي المملكة جائزة التميز الحكومي العربي السعودية
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 09:43 PM
من ضمنها "التجارة" كأفضل وزارة عربية6 جوائز للتميز الحكومي العربي تذهب إلى المملكة .. تعرف عليها
حصدت المملكة العربية السعودية 6 جوائز مؤسسية وفردية، في التميز الحكومي العربي الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ضمن دورتها الأولى 2019 - 2020 م.
وحققت وزارة التجارة أفضل وزارة عربية، فيما حصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أفضل هيئة حكومية عربية، وجاءت مبادرة "فرجت" كأفضل مبادرة تطويرية حكومية.
وحصد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، جائزة أفضل مدير عام لمؤسسة عربية، وجاء "تطبيق المستشار العقاري" وتطبيق "وزارة التجارة" كأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
، 6 جوائز للتميز الحكومي العربي تذهب إلى المملكة .. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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