، تعليم الرياض يقيم محاضرات عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع جمعية "إشراق"

أقامت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" محاضرات عن بُعد، للتوعية الصحية عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتي تستهدف المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري، أن المحاضرات تسلط الضوء على التعريف باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي يعد أحد اضطرابات النمو العصبية الذي يحدث في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى مرحلة البلوغ والرشد بأعراض مختلفة.

كما تستعرض طرق تشخيص المرض الذي يتم من خلال تقييم شامل للحالة على يد الطبيب المختص من خلال طرق التشخيص الرئيسة، وهي الفحص العصبي الإكلينيكي والملاحظة المباشرة للسلوك والاختبارات النفسية والعصبية، إلى جانب توضيح آلية التعامل مع الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وأهم الاضطرابات التي قد تظهر عليهم ومنها صعوبات التعلم وضعف مهارات التركيز والاستيعاب والاستجابة والتواصل.

وشدد الدكتور "الهاجري"، على وعي أولياء الأمور والمعلمين بأهمية التعامل بإيجابية مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه لتجاوز التحديات التي تواجه تلك الفئة وتوظيف مهاراتهم للوصول إلى النجاح والإبداع.

يُشار إلى أن جمعية "إشراق" أول جمعية أنشئت في منطقة الشرق الأوسط لدعم ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ومقرها الرياض، وتقدم خدماتها من خلال عدة برامج ومشروعات تهدف إلى المساهمة في تقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي الاضطراب.تعليم الرياض الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إشراق فرط الحركة تشتت الانتباه الرياض