شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم التيمم على السجاد والبلاط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم التيمم على السجاد والبلاط. أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم التيمم على السجاد والبلاط. وقال " الخثلان " خلال لقائه عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" التيمم يكون بالصعيد "، مستشهدا بقوله تعالى:" فتيمموا صعيدًا طيبًا ". وأبان " الخثلان ":" الصعيد هو ما تصاعد عن الأرض من تراب أو رمل أو نحوه، وبالنسبة للسجاد والبلاط فهذا لا يتيمم به "، لافتا:" التيمم يكون بالتراب وما كان في معناه حتى الرمل يتيمم به ".

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