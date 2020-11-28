بالفيديو.. أمطار غزيرة على كورنيش الليث

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الرياض - علي القحطاني - الليث (صدى): شهدت محافظة الليث والقرى التابعة لها ، اليوم السبت، أمطار غزيرة ، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة. شهدت محافظة الليث والقرى التابعة لها ، اليوم السبت، أمطار غزيرة ، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة. وأظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على كورنيش الليث ، مصحوبة بسحب رعدية,. فيما خلت الشوارع من المارة. يذكر أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، دعى جميع المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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