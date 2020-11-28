شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تعلن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ14 على قنوات " عين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف " الأول والثاني والثالث الابتدائي " من الأسبوع الرابع عشر، عبر ‎قنوات " عين " على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف " الأول والثاني والثالث الابتدائي " من الأسبوع الرابع عشر، عبر ‎قنوات " عين " على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنـــا .‎ وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيح أكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالنهج الجماعي والتشاركي والتعاون الدولي بوصفه السبيل الأكثر فعالية لمواجهة الأزمات العالمية وأهميته في الأوقات الحرجة والحساسة. ولفت إلى أن النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم لم تكن مستعدة لهذه الأزمة، ولضمان استمرار العملية التعليمية في المدارس للطلاب والمعلمين، فقد أرجأت الوزارة إعلانها عن الخطط حتى نهاية الفصل الدراسي.

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