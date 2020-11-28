«إغاثي الملك سلمان» يوزع السلال الغذائية والخبز على أبناء 4 دول عربية متضررة

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، 64 طنًّا و200 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجةً في مديرية السوم بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 3600 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما واصل المركز توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة في شمال لبنان.

وجرى أمس توزيع 6,000 ربطة خبز، استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع «مخبز الأمل الخيري» في محافظة عكار شمال لبنان.

وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلةً في المركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.

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