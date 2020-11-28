طالب بدعم قضية  «الروهينجا».. العثيمين: نؤكد على إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، اليوم السبت، أهمية التضامن ونبذ الفرقة بين الدول الإسلامية. حسبما ذكرت الإخبارية.

وفي تصريحات له، قال العثيمين: عدد كبير من مسلمي«الروهينجا» تم طردهم من بنجلاديش.. وأطلب من الدول الأعضاء «في منظمة التعاون الإسلامي» تقديم مزيد من الدعم المادي للقضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية بخصوص شأن مسلمي الروهينجا.

وأضاف: نؤكد المبادرة العربية وقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين باستقلال دولة للشعب الفلسطيني على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أهمية التضامن ونبذ الفرقة بين الدول الإسلامية.

وأكد العثيمين أهمية الجوانب الاقتصادية والدينية بجانب السياسية لجميع الدول الإسلامية.