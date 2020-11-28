شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يرعى غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر الصحة الرقمية الدولي والان نبدء بالتفاصيل
ويناقش المؤتمر الذي ينعقد افتراضياً التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وأحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل الاستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الإلكترونية وإسهامها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.
ويستعرض المؤتمر موضوع إنشاء مكان العمل الرقمي ، وذلك ضمن عدة محاور يشملها المؤتمر ومن أبرزها قيادة الابتكارات المشتركة ونماذج الأعمال الجديدة، وتوسيع نطاق الصحة والرعاية إلى خارج المستشفى، واستغلال قوة البيانات كتمكين أنظمة صحية أكثر ذكاءً، والدروس المستفادة من COVID-19 .
وسيتم منح المشاركين في المؤتمر عضوية مجانية لدى جمعية (HIMSS) لمدة عام كامل، كما سيحصلون على 21 ساعة تعليمية مجانية.
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