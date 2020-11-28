فيديو وصور.. حرائق ومواجهات في باريس احتجاجًا على قانون الأمن الشامل

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

شاركت شرائح واسعة من الفرنسيين، اليوم السبت، في مظاهرات واحتجاجات للتعبير عن رفضها لقانون “الأمن الشامل” الذي تعتبره قانونًا ينتهك الحريات ويقنن عنف الشرطة.

وخرجت تظاهرات عديدة في باريس ومدن أخرى احتجاجًا على قانون الأمن الشامل، وأشعل بعض المتظاهرين النيران في الشوارع، كما اندلعت مواجهات في باريس احتجاجًا على قانون الأمن الشامل، وسط حالة من التوتر بين المتظاهرين والأمن في ساحة الجمهورية بباريس.

وشاركت أجهزة الإطفاء على إخماد حرائق أشعلها متظاهرون في باريس، وتأتي هذه المظاهرات في ظل غضب واسع النطاق من الضرب المبرح الذي تعرض له منتج موسيقي من أصول إفريقية في باريس قبل يومين على أيدي عناصر الشرطة؛ بسبب عدم ارتدائه الكمامة الواقية من كورونا، حسب وسائل إعلام، وتم تداول صور هذا الاعتداء على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

ومن المرتقب أن يشارك في الاحتجاجات شخصيات سياسية ومدنية، من بينها زعيم اليسار المتطرف، جان لوك ميلونشون، الذي أعلن مؤخرًا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته الأولى إيمانويل ماكرون.



