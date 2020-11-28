الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة ورعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

في أحدث بيان لها بشأن حالة الطقس على مختلف محافظات المملكة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق من جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم ، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض ،الشرقية و تبوك.

وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

كما تشهد عدة مناطق انخفاض في درجات الحرارة مثل تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وسط مناشدات بارتداء الملابس الثقيلة أثناء الساعات المتأخرة من الليل.

ونشاط للرياح السطحية

كما أشار بيان الأرصاد السعودية، إلى نشاط حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، ما يترتب عليه ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.