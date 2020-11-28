شكرا لقرائتكم خبر 50 مطوفة يخدمن قاصدات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 50 فتاة سعودية لخدمة المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام بمسمى (مطوفة).

وترافق (المطوفة) كبيرات السن من المعتمرات وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، وقيادة العربات الكهربائية التي خصصتها الرئاسة ويصل عددها إلى 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، ويشرف عليها 120موظفا، كما يقمن بإرشاد المعتمرات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهن.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت تطبيق (تنقل)، الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

إلى ذلك جرى توفير عربات مخصصة لتوزيع ماء زمزم على زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتتسع العربة الواحدة لـ100 عبوة.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرفة، وداخل المسجد الحرام، وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصصة لهم تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة الجميع.

وبين أن العربة عبارة عن ثلاثة أدوار لحمل عبوات ماء زمزم، ومن مميزاتها أنها تحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات عند الحاجة، وجرى توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل، ويجري تعبئتها من قبل حافظات خاصة مجهزة مسبقا في الموقع نفسه، وخصص فريق خاص لمتابعتها.

وأكد على أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

أبواب يوزع بها ماء زمزم: