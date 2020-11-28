تعليم الشرقية يحقق مستهدفات العمل التطوعي

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وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم دربت 116 متطوعا و112 متطوعة على مهارات العمل التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات من إدارة التعليم 568 موظفا وموظفة، ونحو 228 متطوعا ومتطوعة في الخدمة العامة، وعدد المتطوعين في مدارس البنين والبنات يبلغ 23,465 متطوعا ومتطوعة، وأن ساعات التطوع بالمدارس بلغت 67,949 ساعة تطوعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية إحصائيات التطوع عبر منصاتها بتحقيق مستهدفات العمل التطوعي بعدد تجاوز 25 ألف متطوع ومتطوعة من منسوبي التعليم، تم رفع مستوى تأهليهم التطوعي في مجالات تطوعية تخصصية عدة لمواكبة مستهدف رؤية 2030 في التطوع.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم دربت 116 متطوعا و112 متطوعة على مهارات العمل التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات من إدارة التعليم 568 موظفا وموظفة، ونحو 228 متطوعا ومتطوعة في الخدمة العامة، وعدد المتطوعين في مدارس البنين والبنات يبلغ 23,465 متطوعا ومتطوعة، وأن ساعات التطوع بالمدارس بلغت 67,949 ساعة تطوعية.

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