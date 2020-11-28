13 ألف محاضرة لطلبة جامعة جازان خلال الأسبوع الـ13

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وأوضح عميد التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن الإحصاءات المسجلة أظهرت تميزا في الأداء يعكس تجربة الجامعة الريادية في مجال التعليم عن بعد، وقال «إن عدد المحاضرات المقدمة خلال الأسبوع الثالث عشر بلغ 13.130 محاضرة، بمدة زمنية بلغت نحو 34 ألف ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 14.683 لوحة نقاش، وعدد الملفات المستعرضة 3.644.852 ملفا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى نحو 48 ألف طالب وطالبة بجامعة جازان أسبوعهم الدراسي الثالث عشر، عن بعد، وسط خدمات أكاديمية والكترونية متقدمة وفرتها الجامعة، حيث يتولى 2.714 عضو هيئة تدريس بالجامعة تدريس 2.287 مقررا لنحو 48.025 طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الحالي، تضمهم 14.924 شعبة دراسية.وأوضح عميد التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن الإحصاءات المسجلة أظهرت تميزا في الأداء يعكس تجربة الجامعة الريادية في مجال التعليم عن بعد، وقال «إن عدد المحاضرات المقدمة خلال الأسبوع الثالث عشر بلغ 13.130 محاضرة، بمدة زمنية بلغت نحو 34 ألف ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 14.683 لوحة نقاش، وعدد الملفات المستعرضة 3.644.852 ملفا».

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