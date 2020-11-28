محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-28 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 06:33 PM إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

، الأردن: 3108 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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