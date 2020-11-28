مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر بدون تقطيع - يلا شوت

تبث قناة عمان الرياضية oman sports beinshot TV، مساء اليوم السبت 26 نوفمبر تشرين الثاني 2020، مباراة الهلال ضد نظيره النصر، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

​

ويلتقي فريق الهلال ضد النصر على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات حامية الوطيس بين الطرفين وسط ترقب كبير من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية و القدس والعاصمة عمان وسوريا ولبنان، والثامنة إلا ربع بتوقيت الرياض والبحرين والكويت و السودان وقطر.

وأكدت صحف رياضية سعودية محلية، أن مباراة الهلال ضد النصر تقام دون حضور جمهور، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومع تزايد أعداد الاصابات في المملكة وللحفاظ على الجماهير واللاعبين.

ومن المقرر أن تبث القناة الرياضة المباراة لعشاق الكرة المستديرة بتوقيت المحلي للعاصمة الرياض، حيث يعلق خليل فايد على مباراة النصر والهلال، مكا تقوم ببث المباراة مباشرة على الارضية قناة اون تايم سبورت.

وكانت السلطات في المملكة العربية السعودية قد سمحت خلال الاشهر الماضية ب فتح الاندية الرياضية بعد تسكير دام لأكثر من 6 أشهر، على خلفية انتشار وباء كورونا في كافة مدن المملكة.

ومع الحجر المنزلي المفروض على المواطنين من قبل السلطات في كافة دول العالم، يسعي المواطنين الى متابعة كافة المباريات الرياضية على الصعيد المحلي والعالمي بالإضافة الى الدوي الانجليزي.

وتحرص وكالة سوا الاخبارية توفير البث المباشر للمباريات السعودية بجودة عالية لكافة متابعيها في الخليج والوطن العربي، بالإضافة لتزويدهم بكل ما هو جديد فيما يخص الشأن السياسي والاقتصادي.