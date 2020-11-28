الخارجية تهنئ التشادي حسين إبراهيم طه.. وتؤكد دعمه في خدمة قضايا الأمة

لمناسبة اختياره أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي..
هنأ وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم السبت، التشادي حسين إبراهيم طه؛ لمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي.
وعبر حسابه الرسمي على تويتر، قال وزير الخارجية: «أهنئ معالي الأخ حسين إبراهيم طه بمناسبة اختياره بالتوافق أمينًا عامًّا لمنظمة التعاون الإسلامي ابتداء من نوفمبر ٢٠٢١»، متمنيًا له التوفيق في مهامه.
وأضاف وزير الخارجية: «نحن في المملكة العربية السعودية لن ندّخر جهدًا في تقديم العون والمساندة له انطلاقًا من دورنا الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية».
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