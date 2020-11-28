الطب الشرعي لأول مرة يحتفل به
شاركت إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض لأول مرة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، حيث أوضح ذلك د. نايف الجهني مدير إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض، أن المشاركة تأتي تعزيزًا للمكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وضمان حقوقهم في كل الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقال: الركن الذي خصصته الإدارة، الخاص بيوم الطفل، يأتي في إطار سعي العاملين بإدارة مركز الطب الشرعي بالرياض إلى بث ثقافة حقوق الطفل، وإكساب الطفل عددًا من المهارات الإبداعية والفنية.
وكان لهذه المشاركة دور في تمهيد الطريق لتكريس حضور الطفل وثقافة الطفل لدى كثير من الجهات، في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، شاكرًا ومثمّنًا ما تجده الإدارة من دعم وتشجيع من قبل القيادات الصحية بديوان الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وأكد د. الجهني على أهمية تسليط الضوء على العنف الأسري، وضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتجنيب أبنائهم أضرار ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر د. الجهني في اليوم العالمي للطفل: افرحوا مع ﺃﻃﻔﺎﻟﻜﻢ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.