العجلان مفوضًا في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان

خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي..

أعيد انتخاب الزميل فهد العجلان نائب رئيس التحرير بصحيفة الجزيرة مفوضًا في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان في الاجتماع الـ74 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بمدينة نيامي بالنيجر. الزميل العجلان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة 2004، وخريج برنامج القيادة والإدارة من جامعة أكسفورد 2010، وخريج برنامج القادة في السياسة الدولية وحقوق الإنسان بواشنطن 2018. نبارك للزميل العجلان ونسأل الله له التوفيق والسداد.

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