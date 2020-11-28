وفاة و 6 إصابات في تسرب غاز مطعم بالرياض

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة الرياض حادث تسرب غاز بحي المونسية بالرياض صباح اليوم، والذي نتج عنه ست إصابات، ووفاة حالة واحدة، من خلال 6 فرق إسعافية والقيادة الميدانية.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من غرفة العمليات الموحدة، عن وجود تسرب غاز في أحد المطاعم بحي المونسية، عند الساعة 07:16، وتم على الفور توجيه 6 فرق إسعافية للموقع، في زمن استجابة يقدر بـ 10 دقائق، حيث تم نقل أربع حالات لمستشفى المواساة، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، فيما تم علاج حالتين في الموقع وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية لهم. وقال الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحدث، عند الساعة الثامنة وخمسس وأربعين دقيقة صباحا.

ونوه إلى تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية، من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية، والمصابة خصوصاً مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة منذ يومين، من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة، والوصول لها في أسرع وقت، من خلال التعاون المثمر، وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي، في الحالات الطارئة، مثمناً في الوقت نفسه التجاوب من قبل قائدي المركبات، وإفساح المجال للفرق الإسعافية، للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.