السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة حائل



حائل 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة ومتوسطة على منطقة حائل ‏شملت مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها ، ‏سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب . ‏

جعلها الله أمطار خير وبركة. ‏

‏ // انتهى //‏

18:30ت م

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