السعودية اليوم / الأردن تسجل 3108 إصابات جديدة بكورونا



عمّان 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.

// انتهى //

18:20ت م

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عمّان 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 إصابات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 142710 حالات بعد تسجيل 2373 حالة إضافية، كما سُجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2626 حالة.// انتهى //18:20ت م0097

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