السعودية اليوم/ صحة حفر الباطن تفعّل اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن



حفر الباطن 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

فعّلت صحة حفر الباطن اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن بمنشآتها الصحية.

ويهدف اليوم العالمي للانسداد الرئوي إلى تسليط الضوء على مرض الانسداد الرئوي المزمن، وتعريف الزوار والمراجعين بعوامل الخطورة المتعلقة بالتدخين والتعرض للتدخين السلبي والغبار ، وملوثات الهواء الأخرى ، وذلك لزيادة الوعي عن الانسداد الرئوي المزمن، وخفض معدلات الإصابة به والوقاية منه بالإقلاع عن التدخين والمحافظة على النظام الغذائي والنشاط البدني، وتجنب التعرض لملوثات الهواء، إضافة إلى التطعيم ضد فيروسات الجهاز التنفسي.

وتؤكد صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تفعيل الأيام العالمية والحملات التوعوية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

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18:02ت م

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