السعودية اليوم/ تطوعي أمانة الجوف يشارك في مبادرة "لسلامتنا نلتزم" بالمجمعات التجارية



سكاكا 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

واصل النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع، ونفذ المتطوعون والمتطوعات في النادي حملة للتوعية الصحية بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أن الحملة تأتي ضمن مبادرة "لسلامتنا نلتزم" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية، منوها بجهود النادي التطوعي ومشاركته المستمرة في تنفيذ المبادرات المجتمعية للأمانة.

من جانبها قالت مديرة نادي الأمانة التطوعي دارين بنت خليل المغيضب أن النادي حريص على المشاركة في مختلف المبادرات، وقدم الكثير من الإسهامات خلال جائحة كورونا للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوزيع الكثير من الملصقات والبنرات التوعوية، مضيفة أن أنشطة النادي مستمرة على مدار العام بمشاركة المتطوعين من أبناء وبنات المنطقة.

//انتهى//

17:53ت م

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سكاكا 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسواصل النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لخدمة المجتمع، ونفذ المتطوعون والمتطوعات في النادي حملة للتوعية الصحية بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تضمنت توزيع الكمامات على مرتادي المجمعات التجارية بمدينة سكاكا ، وإقامة نقطة فرز لقياس حرارة المتسوقين.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أن الحملة تأتي ضمن مبادرة "لسلامتنا نلتزم" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية، منوها بجهود النادي التطوعي ومشاركته المستمرة في تنفيذ المبادرات المجتمعية للأمانة.من جانبها قالت مديرة نادي الأمانة التطوعي دارين بنت خليل المغيضب أن النادي حريص على المشاركة في مختلف المبادرات، وقدم الكثير من الإسهامات خلال جائحة كورونا للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوزيع الكثير من الملصقات والبنرات التوعوية، مضيفة أن أنشطة النادي مستمرة على مدار العام بمشاركة المتطوعين من أبناء وبنات المنطقة.//انتهى//17:53ت م0090

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ تطوعي أمانة الجوف يشارك في مبادرة "لسلامتنا نلتزم" بالمجمعات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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