السعودية اليوم / صرف 8 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير



أبها 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

أنهت إدارة التعليم بمنطقة عسير إجراءات صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ربيع الأول للعام الجاري 1442وذلك بمبلغ 8617657 ريالا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4669497 ريالا للطلاب، و 3948160 ريالا للطالبات.

وكانت إدارةالشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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16:54ت م

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