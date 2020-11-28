شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق عالمي جديد.. المملكة تحتل المركز الـ6 في الأكثر أمانًا للسفر والان نبدء بالتفاصيل

- الرصد والتوسع في الفحوصات يعكس مدى اليقظة وعمق الحرص لمواجهة الجائحة

أكدت المملكة تفوقها من جديد عالميًا، باحتلالها المركز السادس بين أكثر الجهات أمانًا للسفر في ظل جائحة كورونا، بفضل الجهود الاستباقية الكبيرة التي قادتها القيادة الرشيدة لمواجهة الجائحة.

ونشر موقع Wego Travel Blog مقالاً يعد شهادة عالمية تعكس المكانة العالمية للمملكة ودورها الريادي بين دول العالم. ويؤكد اعتماد التصنيف على معايير دول الاتحاد الأوروبي لتنسيق القيود على السفر، المستوى المرموق للمعايير القياسية العالمية التي تعمل وفقها حكومة المملكة، والحوكمة التي تظهر كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

وأوضح الحجم الهائل للقدرات والإمكانات البشرية والطبية والفنية في المجال الصحي، وتقدم البنية التحتية السعودية، قدرة المملكة على احتواء الجائحة والحد من آثارها، وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن. كما أن كفاءة النظام الصحي، من حيث توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى، تصديق واقعي ومثال حي على اهتمام الدولة بصحة الإنسان وجعله في قمة أولوياتها.

ويعكس الرصد والمتابعة من حيث التوسع في فحوصات (كوفيد 19)، ومراقبة وعزل الحالات، مدى اليقظة والانتباه وعمق الحرص والاهتمام الذي تتمتع به الأجهزة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا.