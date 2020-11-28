السعودية تتعهد باستمرار دعم التعاون الإسلامي بعد تزكية حسين إبراهيم طه أميناً عاماً

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

رحبت المملكة العربية السعودية بتزكية السيد حسين إبراهيم طه بالتوافق أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في تصريح له :” ترحب المملكة العربية السعودية بتزكية معالي السيد/ طه، الذي توافقت عليه المجموعة الإفريقية، الذي يأتي وفاءً من المملكة بما التزمت به سابقا تجاه المجموعة، وعملاً بما نص عليه ميثاق المنظمة فيما يتعلق باختيار الأمين العام وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء، وستقدم المملكة كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم”.

وأعرب سموه عن التهنئة لمعالي السيد حسين إبراهيم طه بهذه المناسبة، متمنياً له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة عند توليه لها في نوفمبر 2021.

كما قدم سموه الشكر لمعالي الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها خلال فترة توليه لهذا المنصب.