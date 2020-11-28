السعودية | وزير الخارجية السعودي يهنئ الأمين الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يهنئ الأمين الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هنأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، التشادي حسين إبراهيم طه بمناسبة اختياره بالتوافق أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي ابتداء من نوفمبر 2020. وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تمنياته للأمين العام الجديد بالتوفيق في مهامه. وأضاف"نحن في المملكة العربية السعودية لن ندّخر جهداً في تقديم العون والمساندة له انطلاقاً من دورنا الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية".

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